Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники розповіли, що на місці прильоту у Львівській області врятували маленьке кошеня. Вони назвали це маленьким життям, врятованим серед руїн.

"Серед болю, тривоги та руйнувань — мить тепла, яка нагадує про те, що кожне життя безцінне", - кажуть надзвичайники.

Нагадаємо, раніше у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.