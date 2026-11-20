На Львівщині після обстрілу врятували маленьке кошеня
20 листопада росіяни атакували Львівщину. Надзвичайники врятували маленьке життя
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники розповіли, що на місці прильоту у Львівській області врятували маленьке кошеня. Вони назвали це маленьким життям, врятованим серед руїн.
"Серед болю, тривоги та руйнувань — мить тепла, яка нагадує про те, що кожне життя безцінне", - кажуть надзвичайники.
Нагадаємо, раніше у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.
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