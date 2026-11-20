Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 20 людей. Серед поранених — троє дітей. Один із них, 7-річний хлопчик, перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Спочатку було відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 20.

За словами Ганжі, внаслідок удару в місті пошкоджені ресторан, гаражі та автомобілі.

"У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя", - повідомив Ганжа.

На місці атаки працюють усі відповідні служби. Медики надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів у Космічному районі кількість постраждалих зросла до десяти людей. Ворожі удари пошкодили багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.