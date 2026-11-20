Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів підрозділу "Апекс" бригади "Форпост". Вони ліквідували ворожу піхоту та 82-мм міномет. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зірвали спробу росіян приховано пересуватись під час негоди.

"Ворог помилково вважав, що погіршення погодних умов стане для нього надійним щитом, однак наші аеророзвідники вчасно виявили рух противника. Живу силу окупантів було успішно ліквідовано. Окрім того, у ході бойової роботи оператори "Апексу" вистежили та знищили ворожий 82-мм міномет разом із позицією", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.