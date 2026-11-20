Фото: прокуратура Херсонської області

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя тимчасово окупованого Криму, який обіймав керівні посади в окупаційній адміністрації Херсонської області та відповідав за її безпеку

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у серпні 2023 року чоловік став так званим "начальником відділу забезпечення безпеки адміністрації губернатора та уряду Херсонської області". У травні 2024 року його призначили "заступником губернатора Херсонської області з питань безпеки".

На цих посадах обвинувачений відповідав за безпековий напрям діяльності окупаційної адміністрації та координував її взаємодію з незаконно створеними "правоохоронними" й іншими органами на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Крім того, він організовував взаємодію так званого "губернатора" з органами окупаційної "виконавчої влади" та "муніципальними утвореннями", забезпечував роботу координаційних і дорадчих органів та особисто брав участь у їхній діяльності.

Також чоловік контролював виконання указів так званого "губернатора Херсонської області".

Кримчанину інкримінують колабораційну діяльність за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.