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У Броварській міській територіальній громаді на Київщині з 20 листопада запроваджують режим світломаскування. Він діятиме щодня з 21:00 до 05:00

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає RegioNews.

Обмеження передбачають часткове або повне затемнення вулиць, парків, закладів незалежно від форми власності, рекламних щитів, білбордів та об'єктів інфраструктури.

За словами міського голови, заходи здійснюватимуть з урахуванням оперативної та безпекової обстановки. Зокрема, їхня мета — ускладнити виявлення діяльності Сил оборони України та об'єктів критичної інфраструктури, водночас мінімізувавши втрати виробничих потужностей підприємств.

Також під час запровадження світломаскування враховуватимуть безпеку руху на дорогах державного значення та необхідність освітлення перехресть.

У разі часткового затемнення освітленість відкритих проходів, проїздів і територій підприємств, установ та організацій знижуватимуть шляхом вимкнення частини світильників, встановлення ламп меншої потужності або використання регуляторів напруги.

Водночас у місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, на небезпечних ділянках шляхів евакуації до захисних споруд і біля входів до них забезпечуватимуть маскувальне освітлення. Для цього використовуватимуть стаціонарні або автономні джерела світла, зокрема переносні ліхтарі.

Нагадаємо, що в Україні можуть переглянути правила світломаскування, зокрема щодо освітлення доріг і трас. Це може статися, якщо Росія почне масово застосовувати ударні безпілотники з модулями оптичної навігації в нічний час.