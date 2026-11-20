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Авария произошла на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Ивановки. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

58-летняя женщина была за рулем автомобиля Toyota. Она ехала в сторону Ровно и сбила пешеходку, которая находилась на автодороге. В результате ДТП от полученных травм 81-летняя женщина погибла на месте.

"Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции №1 выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.