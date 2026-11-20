Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 20 листопада російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранень

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпровському районі, зокрема в Могилівській громаді, пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися райцентр, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там понівечені фермерське господарство й об’єкти інфраструктури. Внаслідок атак загинула людина.

У Павлограді російські війська вдарили по підприємству. Поранень дістала 50-річна жінка. Вона лікується амбулаторно.

Також унаслідок обстрілів Апостолівської та Девладівської громад на Криворіжжі пошкоджені приватні будинки й інфраструктура.

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів у Космічному районі кількість постраждалих зросла до десяти людей. Ворожі удари пошкодили багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.