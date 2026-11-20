Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів у Космічному районі кількість постраждалих зросла до десяти людей. Ворожі удари пошкодили багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає RegioNews.

"Кількість поранених внаслідок ударів по Запоріжжю збільшилася до 10 людей", — написав він.

На місцях російських ударів працюють усі відповідальні служби. Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки обстрілу.

Раніше повідомлялося, що один із російських керованих авіаційних боєприпасів упав поблизу багатоквартирного будинку в Космічному районі Запоріжжя. Тоді було відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, що увечері 18 листопада російські війська атакували Запоріжжя.