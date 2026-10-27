Фото: поліція

Кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Станом на 27 жовтня кількість постраждалих у ДТП за участю рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14 людей.

Травми різного ступеня тяжкості дістали водій автобуса та 13 пасажирів, серед яких неповнолітня дівчина.

Нагадаємо, аварія сталася вранці 26 жовтня між селами Панасівка та Малий Ходачків. 23-річна водійка Kia Sportage виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з рейсовим автобусом. Внаслідок зіткнення водійка легковика загинула на місці.