Смертельна ДТП на Прикарпатті: іномарка влетіла в мікроавтобус

Фото: Національна поліція

Аварія сталась на в’їзді в село Майдан. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Прикарпаття, передає RegioNews.

Сталось зіткнення Renault Kangoo та мікроавтобуса Volkswagen. Внаслідок ДТП 41-річна жінка, яка була за кермом легковика, загинула на місці. Водія мікроавтобуса госпіталізували з травмами.

"Наразі поліцейські працюють на місці ДТП, регулюють дорожній рух та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.