Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре в Житомирской области

Фото: ГСЧС Житомирской области

В ночь на 10 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Коростенского общества в Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Работы усложнялись из-за постоянной угрозы повторных ударов.

В результате вражеской атаки пострадал один человек. После оказания медицинской помощи он отказалась от госпитализации.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожье. Известно о семи погибших, среди них – трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.