На Житомирщині потяг збив на смерть жінку з велосипедом
Трагедія сталась на залізничній колії поблизу станції Коростень-Подільський. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, вантажний потяг наїхав на жінку, яка рухалася залізничною колією з велосипедом. На жаль, від отриманих травм вона загинула.
Правоохоронці з'ясували, що загибла - 79-річна жінка з вадами слуху. Саме тому вона не реагувала на попереджувальні сигнали.
"Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця, який переїжджав залізничний пішохідний перехід на велосипеді.