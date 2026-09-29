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На Київщині вантажний потяг на смерть збив жінку
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29 вересня 2026, 20:15

На Житомирщині потяг збив на смерть жінку з велосипедом

29 вересня 2026, 20:15
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась на залізничній колії поблизу станції Коростень-Подільський. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, вантажний потяг наїхав на жінку, яка рухалася залізничною колією з велосипедом. На жаль, від отриманих травм вона загинула.

Правоохоронці з'ясували, що загибла - 79-річна жінка з вадами слуху. Саме тому вона не реагувала на попереджувальні сигнали.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця, який переїжджав залізничний пішохідний перехід на велосипеді.

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