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29 вересня 2026, 21:10

Смерть 10-річного хлопчика в озері на території "Olympic Village": суд допитав двох свідків

29 вересня 2026, 21:10
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Фото: Київська обласна прокуратура
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У Києво-Святошинському районному суді триває розгляд кримінального провадження щодо загибелі 10-річного хлопчика в озері на території спортивного комплексу "Olympic Village" у Ходосівці. Під час сьогоднішнього засідання суд допитав двох свідків

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Свідчення надали офіціантка ресторану, розташованого на території комплексу, та тренерка з плавання.

Їхні показання стосувалися обставин перебування дітей на території комплексу в день трагедії, організації їхнього дозвілля та нагляду за ними, а також подій, які передували загибелі хлопчика.

Суд продовжує досліджувати докази та допитувати свідків у кримінальному провадженні.

Трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території комплексу. За даними слідства, під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та загинув.

Слідство встановило, що відповідальність за організацію перебування дітей та забезпечення їхньої безпеки була покладена на тренера. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини. Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду.

Крім того, у межах цього кримінального провадження директорці приватного товариства, відповідальній за дотримання вимог законодавства про охорону праці, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України.

23 червня 2026 року її затримали в Чорногорії. Наразі прокуратура вживає передбачених законом заходів для її повернення в Україну.

Нагадаємо, що 23 червня за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик.

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