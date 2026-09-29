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Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А-95" info@regionews.ua
29 вересня 2026, 20:20

Зберігання пального: що треба робити Україні, щоб не лишитись без бензина

29 вересня 2026, 20:20
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Нещодавня витівка угорського президента Орбана (закреслено) Мадяра щодо скасування попередньо підписаних намірів спільно побудувати в Угорщині потужності для зберігання стратегічного запасу нафтопродуктів особисто для мене виглядає дуже позитивно. Адже ми тепер знаємо, хто є хто. І це має позбавити нас зайвих ілюзій.
Нещодавня витівка угорського президента Орбана (закреслено) Мадяра щодо скасування попередньо підписаних намірів спільно побудувати в Угорщині потужності для зберігання стратегічного запасу нафтопродуктів особисто для мене виглядає дуже позитивно. Адже ми тепер знаємо, хто є хто. І це має позбавити нас зайвих ілюзій.
Фото з відкритих джерел
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Нагадаю контекст. Уряд наполягає на створенні стратегічних запасів нафтопродуктів. Ідея правильна, питань нема. Але в Україні, по-перше, немає де зберігати, бо все розтрощили. По-друге, створювати нові наземні резервуари немає сенсу, адже їх спіткає та ж участь.

Кабмін це розуміє і акцентує увагу на зберіганні за кордоном. Дійсно, це нормальна практика, яка працює і в Європі. Наприклад, чимала частина запасу Литви лежить… в регіоні АРА (Амстердам–Роттердам–Антверпен).

Згідно українського закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, на території сусідів можна зберігати до 50% запасу, а у сусідів сусідів – ще 25%. Наприклад, в тій же Литві, яка є сусідом нашого сусіда Польщі. В Латвії, наприклад, вже не можна.

Проблема в тому, що і сусідів немає вільних ємностей. Всі члени ЄС зберігають запас на 90 днів споживання, це величезні обсяги, резервуарів не вистачає. Тому і з’являються пропозиції побудувати нові об’єкти коштом українських компаній. Мені навіть довелося колись ознайомитися з однією такою інвестиційною пропозицією польської держкомпанії. Скажу так: це просто не варіант.

– Щоб зберігати, ти маєш стати по суті польською компанією, отримати всі дозволи та ліцензії;

– Будувати треба 3 роки;

– Невідомим чином треба вивести валюту з країни на інвестиції;

– Якщо польським коштом, треба гарантувати завантаження потужностей на десятиріччя.

Це тільки те, що на поверхні.

А тепер йдемо далі. Навіть якщо створити запас за кордоном, як його потім привезти в екстреній ситуації? Кордон тріщить навіть у нормативному режимі — куди запхати ще додаткові десятки та сотні тисяч тонн?

А головному нас вчить товариш Орбан (закреслено) Мадяр. Якщо буде тотальна опа, європейські уряди можуть просто закрити вивіз пального з країни. Навесні, коли запалало в Ірані, на якийсь час це зробили поляки та румуни. Український уряд швидко врозумив колег, але осадочок лишився. А тепер угорці ще раз про це нагадали. Дякуємо їм!

Отже, що робити?

Будувати своє, інвестувати в інфраструктуру України! Але будувати треба підземні сховища, з таким сусідом вони нам завжди будуть потрібні. (А от що буде з резервом дорогих сусідів, не дай Б@г шо, коли дрон за 50 тис. доларів почне палити наземні резервуари з пальним на мільйони???)

У разі чого, можна буде оперативно залучати цей запас в оборот.

І кроки у цьому напрямку вже є. Нещодавно прийнято урядову постанову про пільгове кредитування будівництва підземних сховищ (до 1 млрд грн в "одні руки", уряд бере на себе 5,5% річних, є чіткі обмеження щодо стислих термінів введення в експлуатацію).

Наступним кроком має стати спрощення бюрократії – узгодження проєктної документації, що наразі може тривати більше року. Пару приватних структур вже навіть почали будівництво, розраховуючи паралельно узгодити проєкти з чиновниками. Але так не має бути.

З ідеєю закордонного зберігання треба прощатися і розраховувати лише на себе.

P.S. Загалом, дуже контрастна картина вийшла. На тому ж "Карпатському форумі" "Нафтогазом України" була також укладена угода з ORLEN. Польський напівдержавний гігант надасть кращі умови оплати нафтопродуктів на 500 млн дол. (орієнтовно імпорт "Укрнафти" за пів року) та сформує для нас величезний бензовозний парк. Це крім того, що ORLEN останні пару років ставить рекорди по забезпеченню України пальним.

Як то кажуть, відчуйте різницю між сусідами. Кажуть, що коли є спільний бізнес, прийде порозуміння і по решті питань. Щиро сподіваємося на це.

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бензин економіка паливо
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