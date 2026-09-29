137 загиблих цивільних: до суду скерували справу командувача російської танкової армії

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Сумщини завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річного командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил РФ. Його обвинувачують у веденні агресивної війни під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення командувач безпосередньо ставив бойові завдання підпорядкованим підрозділам та координував їхні дії.

Його підлеглі — близько 30 тисяч російських військових — мали прорвати державний кордон України, захопити Сумську область та створити плацдарм для подальшого наступу на Київ.

До складу 1-ї танкової армії РФ входили танкові, мотострілецькі, артилерійські, зенітно-ракетні, інженерно-саперні та інші підрозділи. На їхньому озброєнні були танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган", безпілотники, а також ракетні комплекси, зокрема "Іскандер-М".

У лютому–березні 2022 року підрозділи 1-ї танкової армії окупували низку населених пунктів Сумщини. Російські військові атакували область із повітря та обстрілювали її артилерією.

За даними правоохоронців, унаслідок бойових дій на Сумщині загинули 137 цивільних людей, серед них восьмеро дітей. Також були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

У межах розслідування правоохоронці встановили підрозділи російської армії, які діяли на території області, їхню чисельність, озброєння та маршрути руху. Також було задокументовано численні воєнні злочини, вчинені російськими військовими під час окупації частини Сумщини.

Командувачу 1-ї танкової армії РФ інкримінують ведення агресивної війни — ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Сумській області у взаємодії з мобільною командою правосуддя "Північ" Global Rights Compliance. У межах міжнародної співпраці правоохоронці проводили мапування, структурування та аналіз доказів у кримінальному провадженні.

Нагадаємо,що Івано-Франківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 46-річному губернатору Рязанської області Російської Федерації, який перебуває під санкціями України та Європейського Союзу через причетність до депортації українських дітей.