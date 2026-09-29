На Рівненщині чоловік награбував у співмешканки золота на понад 120 тисяч
На Рівненщині відправили за ґрати чоловіка. Він накрав золота на крупну суму
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Чоловік жив зі співмешканкою та її 51-річною матір'ю, яка має інвалідність першої групи. Він знав, де знаходяться всі ключі. Тож, він викрав з сейфу каблучки, ланцюжки, браслети й сережки. Загалом усі ці прикраси коштують близько 120 тисяч гривень.
Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.
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