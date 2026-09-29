На Рівненщині чоловік награбував у співмешканки золота на понад 120 тисяч

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На Рівненщині відправили за ґрати чоловіка. Він накрав золота на крупну суму

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Чоловік жив зі співмешканкою та її 51-річною матір'ю, яка має інвалідність першої групи. Він знав, де знаходяться всі ключі. Тож, він викрав з сейфу каблучки, ланцюжки, браслети й сережки. Загалом усі ці прикраси коштують близько 120 тисяч гривень.

Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.