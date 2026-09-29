На Харківщині Toyota зіткнулася з ВАЗ: пасажир зазнав тяжких травм
На Харківщині слідчі повідомили про підозру 43-річному водієві Toyota, який, за даними поліції, спричинив ДТП із двома потерпілими. Один із них дістав тяжких тілесних ушкоджень
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 12 липня на автодорозі Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук.
За даними слідства, водій Toyota не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ перебував 53-річний чоловік.
Унаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його 45-річний пасажир зазнав тяжких тілесних ушкоджень.
28 вересня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили 43-річному водієві Toyota про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.