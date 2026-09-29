На Харківщині Toyota зіткнулася з ВАЗ: пасажир зазнав тяжких травм

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині слідчі повідомили про підозру 43-річному водієві Toyota, який, за даними поліції, спричинив ДТП із двома потерпілими. Один із них дістав тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 12 липня на автодорозі Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук.

За даними слідства, водій Toyota не врахував дорожню обстановку та швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ перебував 53-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його 45-річний пасажир зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

28 вересня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили 43-річному водієві Toyota про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.