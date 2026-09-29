У Борисполі мати викинула новонароджену дівчинку з 6 поверху

Фото: Київська обласна прокуратура

У Борисполі новонароджена дівчинка загинула після падіння з балкона квартири на шостому поверсі. Її 29-річній матері повідомили про підозру в умисному вбивстві новонародженої дитини одразу після пологів

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за ст. 117 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 3 вересня 2026 року жінка народила в лікарні живу та життєздатну дитину. 8 вересня матір із новонародженою донькою виписали з медичного закладу, після чого вони разом із родиною повернулися додому до Борисполя.

Того ж дня чоловік поїхав до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб зареєструвати народження доньки. Жінка залишилася у квартирі сама з немовлям.

За версією слідства, близько 15:55 вона вийшла на балкон квартири на шостому поверсі та викинула звідти новонароджену дитину.

Унаслідок падіння дівчинка отримала тяжкі травми голови, грудної клітки та живота, зокрема ушкодження внутрішніх органів. Дитину доправили до реанімаційного відділення, однак того ж дня вона померла.

Наразі підозрювана відмовляється давати показання, скориставшись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік вбив доньку та покінчив життя самогубством. Тіла і чоловіка, і дитини знайшла його сестра.