У Києві через ДТП ускладнений рух на Берестейському шосе
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на Берестейському шосе в напрямку виїзду з міста
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв’язку з ДТП на шосе Берестейському, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва", - йдеться у повідомленні поліції.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обрати альтернативний шлях.
Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.
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