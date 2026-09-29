Формула перемоги: від перезавантаження влади до тотальної мобілізації
Щоб виграти у війні нам треба небагато
Щоб виграти у війні нам треба небагато
- Субʼєктизувати парламент. Там має зʼявитися інша за консистенцією більшість. Яка зможе випрацювати нову стратегію війни і більшість, яка зможе змінити якість уряду.
- Зміна уряду. Підконтрольного новій парламентській більшості, а не тільки Офісу президента. З новою професійною якістю.
- Перенесення центру впливу на Грушевського, 5. При цьому – посилення міжнародної субʼєктності Президента за рахунок зрілих (дорослих) кадрів.
- Відхід від переваги політичних механізмів у прийнятті рішень на фронті до виключно військових стратегій.
- Те саме стосується тилу. Перехід на військові рейки з систематизацією потреб армії. Всі інші ремонти і оздоблення відкладаємо на потім.
- Посилення дипломатичної служби. Повернення/залучення людей, які показували ефективний результат.
- Відновлення переговорних позицій з найближчими сусідами щодо більшої залученості в оборону України. Ідеально – створення Оборонного Союзу з країнами, які перебувають в поясі небезпеки російських атак.
- Посилення фінансування Сил Оборони. Тут без умов. Бо це зараз – основа.
І нарешті – тотальна підтримка українського бізнесу, на плечах якого зараз тримається стабільне поповнення бюджету.
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