На Хмельниччині у справі педофіла-директора мовного центру виявили вже 10 потерпілих
На Хмельниччині суд продовжив тримання під вартою директора центру вивчення іноземних мов, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей. Запобіжний захід залишили без права внесення застави
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За клопотанням прокурорів Хмельницької обласної прокуратури суд продовжив чоловікові тримання під вартою.
У ході розслідування правоохоронці встановили нових потерпілих та додаткові епізоди можливих злочинів. Спочатку було відомо про двох потерпілих — дівчат віком 13 та 14 років. Наразі слідство встановило вже 10 потерпілих, які на момент подій були малолітніми або неповнолітніми.
24 вересня чоловікові повідомили про нову підозру, зокрема у повторному сексуальному насильстві щодо малолітньої особи.
Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію про інші можливі епізоди та встановлювати людей, які могли постраждати.
Раніше, 1 вересня, чоловіка вже засудили до 2 років позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії без мети її збуту чи розповсюдження.
Нагадаємо, що раніше суд узяв під варту без права внесення застави директора мовної школи з Хмельницького, якого підозрюють в розбещенні двох неповнолітніх учениць.
У серпні правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні дітей директору центру вивчення іноземних мов.