19:55  29 вересня
В Одесі ВАЗ збив чоловіка на переході
19:35  29 вересня
У Києві чоловік продав картинку Mercedes-Benz за 550 тисяч
16:10  29 вересня
Прикордонники рознесли укриття росіян з гарматами
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2026, 20:52

На Хмельниччині у справі педофіла-директора мовного центру виявили вже 10 потерпілих

29 вересня 2026, 20:52
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині суд продовжив тримання під вартою директора центру вивчення іноземних мов, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей. Запобіжний захід залишили без права внесення застави

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За клопотанням прокурорів Хмельницької обласної прокуратури суд продовжив чоловікові тримання під вартою.

У ході розслідування правоохоронці встановили нових потерпілих та додаткові епізоди можливих злочинів. Спочатку було відомо про двох потерпілих — дівчат віком 13 та 14 років. Наразі слідство встановило вже 10 потерпілих, які на момент подій були малолітніми або неповнолітніми.

24 вересня чоловікові повідомили про нову підозру, зокрема у повторному сексуальному насильстві щодо малолітньої особи.

Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію про інші можливі епізоди та встановлювати людей, які могли постраждати.

Раніше, 1 вересня, чоловіка вже засудили до 2 років позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії без мети її збуту чи розповсюдження.

Нагадаємо, що раніше суд узяв під варту без права внесення застави директора мовної школи з Хмельницького, якого підозрюють в розбещенні двох неповнолітніх учениць.

У серпні правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні дітей директору центру вивчення іноземних мов.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Хмельницька область директор сексуальне насильство
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
На Дніпропетровщині росіяни скинули бомбу на кладовищі
29 вересня 2026, 22:45
16-річного хлопця змушували ставати на військовий облік: з ТОТ Херсонщини повернули 14 дітей
29 вересня 2026, 22:43
У Дніпрі двом підліткам повідомили про підозру у підпалі автомобіля
29 вересня 2026, 22:06
НАБУ і САП спіймали екссуддю з Дніпра, засудженого на 11 років за хабар
29 вересня 2026, 21:49
Смерть 10-річного хлопчика в озері на території "Olympic Village": суд допитав двох свідків
29 вересня 2026, 21:10
На Рівненщині чоловік награбував у співмешканки золота на понад 120 тисяч
29 вересня 2026, 20:55
На Львівщині прикордонниця влаштувала бізнес на "пропуску" ухилянтів
29 вересня 2026, 20:40
Зберігання пального: що треба робити Україні, щоб не лишитись без бензина
29 вересня 2026, 20:20
На Житомирщині потяг збив на смерть жінку з велосипедом
29 вересня 2026, 20:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »