На Хмельниччині у справі педофіла-директора мовного центру виявили вже 10 потерпілих

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Хмельниччині суд продовжив тримання під вартою директора центру вивчення іноземних мов, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей. Запобіжний захід залишили без права внесення застави

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За клопотанням прокурорів Хмельницької обласної прокуратури суд продовжив чоловікові тримання під вартою.

У ході розслідування правоохоронці встановили нових потерпілих та додаткові епізоди можливих злочинів. Спочатку було відомо про двох потерпілих — дівчат віком 13 та 14 років. Наразі слідство встановило вже 10 потерпілих, які на момент подій були малолітніми або неповнолітніми.

24 вересня чоловікові повідомили про нову підозру, зокрема у повторному сексуальному насильстві щодо малолітньої особи.

Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію про інші можливі епізоди та встановлювати людей, які могли постраждати.

Раніше, 1 вересня, чоловіка вже засудили до 2 років позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії без мети її збуту чи розповсюдження.

Нагадаємо, що раніше суд узяв під варту без права внесення застави директора мовної школи з Хмельницького, якого підозрюють в розбещенні двох неповнолітніх учениць.

У серпні правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні дітей директору центру вивчення іноземних мов.