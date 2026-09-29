На Київщині вантажний потяг на смерть збив жінку
Подія сталася 28 вересня у Бучі поблизу залізничної платформи Склозаводська
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вантажний потяг сполученням "Коростень – Дарниця" збив жінку, яка перебувала на коліях у невстановленому для переходу місці.
Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця, який переїжджав залізничний пішохідний перехід на велосипеді.
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