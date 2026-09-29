На Вінниччині 15-річний підліток випав із вікна четвертого поверху
Подія сталася у ніч на 29 вересня у місті Жмеринка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Підліток випав із вікна четвертого поверху п’ятиповерхового будинку на дах прибудови на першому поверсі.
Рятувальники зняли 15-річного юнака з даху та передали медикам "швидкої". Підлітка госпіталізували.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Вінниці 8-річна дівчинка загинула після падіння з дев'ятого поверху. Вона сперлася на москітну сітку та випала з вікна.
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