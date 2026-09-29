12:48  29 вересня
На Вінниччині 15-річний підліток випав із вікна четвертого поверху
11:55  29 вересня
На Прикарпатті підліток на мопеді потрапив під комбайн: він у лікарні
10:29  29 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив жінку
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2026, 19:35

У Києві чоловік продав картинку Mercedes-Benz за 550 тисяч

29 вересня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві жінка стала жертвою шахрая. Він "заробив" на ній понад півмільйона гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Жінка шукала автомобіль з США. Їй порадили чоловіка, які нібито займався продажем машин. Він показав їй фото Mercedes-Benz GLC 300 за 16 500 доларів. Жінка заплатила продавцю 6 500 доларів у якості авансу.

Чекати на авто довелось місяцями, проте в результаті машину жінка не отримала. При цьому весь цей час продавець просив додатково перерахувати йому гроші під різними приводами – на розмитнення, отримання сертифіката, сплату податків тощо. Загалом він виманив у жінки 556 тисяч гривень.

"Під час розслідування з’ясувалось, що до автомобіля, який підозрюваний показував покупчині, він не мав жодного відношення, скачавши чужі фото з сайту продажу автомобілів", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Київ
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
На Львівщині прикордонниця влаштувала бізнес на "пропуску" ухилянтів
29 вересня 2026, 20:40
Зберігання пального: що треба робити Україні, щоб не лишитись без бензина
29 вересня 2026, 20:20
На Житомирщині потяг збив на смерть жінку з велосипедом
29 вересня 2026, 20:15
У Борисполі мати викинула новонароджену дівчинку з 6 поверху
29 вересня 2026, 20:05
В Одесі ВАЗ збив чоловіка на переході
29 вересня 2026, 19:55
137 загиблих цивільних: до суду скерували справу командувача російської танкової армії
29 вересня 2026, 19:49
У Києві через ДТП ускладнений рух на Берестейському шосе
29 вересня 2026, 19:04
На Київщині чоловіка засудили до 10 років за зберігання амфетаміну та боєприпасів
29 вересня 2026, 18:57
На Рівненщині чоловік загинув під час чищення 25-метрового колодязя
29 вересня 2026, 18:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »