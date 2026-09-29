Фото: Національна поліція

У Києві жінка стала жертвою шахрая. Він "заробив" на ній понад півмільйона гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Жінка шукала автомобіль з США. Їй порадили чоловіка, які нібито займався продажем машин. Він показав їй фото Mercedes-Benz GLC 300 за 16 500 доларів. Жінка заплатила продавцю 6 500 доларів у якості авансу.

Чекати на авто довелось місяцями, проте в результаті машину жінка не отримала. При цьому весь цей час продавець просив додатково перерахувати йому гроші під різними приводами – на розмитнення, отримання сертифіката, сплату податків тощо. Загалом він виманив у жінки 556 тисяч гривень.

"Під час розслідування з’ясувалось, що до автомобіля, який підозрюваний показував покупчині, він не мав жодного відношення, скачавши чужі фото з сайту продажу автомобілів", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.