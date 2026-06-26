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26 червня 2026, 22:25

На Житомирщині підлітки влаштували ДТП з мотоциклом

26 червня 2026, 22:25
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась у Коростишеві на перехресті вулиць Івана Богуна та Незалежності. Внаслідок ДТП постраждали підлітки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 15-річний водій мотоцикла Kayo Enduro перевозив свого однолітка. Він зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo, за кермом якого був 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП постраждали водій мотоцикла та його пасажир. Обох госпіталізували.

"Поліцейські звертаються до батьків: не допускайте, щоб діти керували транспортними засобами без посвідчення водія. Право керування мотоциклами категорій А1 та А настає з 16 років, а легковими автомобілями категорії В – із 18 років після проходження навчання, складання іспитів та отримання відповідного посвідчення", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.

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