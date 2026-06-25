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25 червня 2026, 15:45

На Житомирщині внаслідок ДТП померла 2-річна дитина

25 червня 2026, 15:45
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталася близько 09:40 на вулиці Сонячній у селищі Ємільчиному. На жаль, помер 2-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій Volkswagen Transporter почав їхати у дворі багатоповерхового будинку. Він наїхав на 2-річного хлопчику, який знаходився попереду машини. Внаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми. На жаль, наступного дня у лікарні хлопчик помер.

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними під час руху в дворах житлових будинків та на прибудинкових територіях.

"Шановні батьки! Будьте уважними та дбайте про безпеку дітей поблизу автошляхів. Перебуваючи поряд із проїжджою частиною, міцно тримайте за руку малюків, а старшим дітям постійно нагадуйте про неухильне дотримання правил дорожнього руху", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.

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