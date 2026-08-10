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10 серпня 2026, 23:40

Гречка буде дорожчати: на які ціни чекати українцям

10 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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За цей рік гречка найбільше подорожчала, якщо порівнювати з іншими крупами. При цьому очікувати на падіння ціни експерти не радять

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зауважила, що за підсумками липня гречка подешевшала на 3,3% – до 76,67 гривні за кілограм. Однак це не означає, що варто чекати на подальше подешевшання. Зокрема, через високі витрати на виробництво та обмежену пропозицію української сировини. Незначне подешевшання експертка називає тимчасовим.

За прогнозом науковиці, у серпні більшість видів круп буде дорожчати. Гречка, наймовірніше, подорожчає найбільше: ціна на цю крупу може зрости на 3 – 5% і досягти 80 – 83 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що не варто чекати на подорожчання хліба. Стало відомо, як ціна буде зростати протягом серпня.

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