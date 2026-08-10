На Київщині загорілось підприємство: загинула людина

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

За словами рятувальників, пожежа охопила площу 1 600 квадратних метрів. На жаль, під час гасіння полум'я знайшли тіло загиблої людини. Особу жертви наразі встановлюють.

Причини виникнення пожежі будуть з'ясовувати фахівці.

Нагадаємо, раніше в селі на Львівщині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії встановлюють.