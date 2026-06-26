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26 червня 2026, 20:45

У Києві смертельна ДТП: вантажівки влетіли одна в одну

26 червня 2026, 20:45
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Фото: Національна поліція
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Смертельна ДТП сталась близько 11:40 години на Бориспільському шосе. Зіткнулись два вантажні автомобілі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, 60-річний водій вантажівки Mercedes через технічну несправність зупинив авто для ремонту. Він у цей момент був під машиною. У цей час 37-річний водій іншої вантажівки Mercedes рухався в попутному напрямку та врізався в авто.

Від удару вантажівку, яка стояла, відкинуло вперед, і вона наїхала на свого водія, який виконував ремонтні роботи. Внаслідок ДТП обидва водії загинули на місці.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше смертельна ДТП сталась у Житомирській області. Внаслідок аварії помер 2-річний хлопчик.

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