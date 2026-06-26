Поблизу Тернополя сталась ДТП, є травмовані
У Тернопільській області 26 червня на 158-му кілометрі автодороги М-30 Стрий — Ізварине поблизу села Смиківці сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої є травмовані
Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.
На місці події працюють патрульні поліцейські, які здійснюють реверсне регулювання руху транспорту.
Водіїв закликають бути уважними, враховувати ускладнення дорожнього руху під час планування маршруту та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що 26 червня сталась смертельна ДТП. Близько 11:40 на Бориспільському шосе. Зіткнулись два вантажні автомобілі
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
На Прикарпатті через аномальну посуху пересох унікальний потічок
26 червня 2026, 22:32На Житомирщині підлітки влаштували ДТП з мотоциклом
26 червня 2026, 22:25На Буковині батька та трьох дітей, яких шукали добу, знайшли мертвими
26 червня 2026, 21:55До України наближається сильна спека
26 червня 2026, 21:24У Києві прямо у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося
26 червня 2026, 21:15У Вінниці поліція з’ясовує обставини травмування двох хлопчиків під час вибуху
26 червня 2026, 20:57На Рівненщині на ремонті доріг "нагріли" майже 8 мільйонів
26 червня 2026, 20:55У Києві смертельна ДТП: вантажівки влетіли одна в одну
26 червня 2026, 20:45У Дніпрі лікарі відновили щелепу собаці, що постраждав від ракетного удару РФ
26 червня 2026, 20:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі блоги »