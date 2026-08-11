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11 серпня 2026, 00:35

Ведучий Юрій Горбунов розповів, хто у їхній родині з Осадчею заробляє більше

11 серпня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Юрій Горбунов та Катерина Осадча крім телевізійних проєктів нерідко можуть працювати на корпоративах. Ведучий жартує, що якщо запрошувати їх вдвох - можна отримати знижку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучого, вони із дружиною не рахують, хто скільки заробляє. Проте, на його думку, більший заробіток повинен мати чоловік.

"Ми ніколи не рахували, хто більше, а хто менше заробляє. Але, напевно, в родині завжди чоловік має якось більше чогось робити, заробляти, за щось відповідати. Наша родина традиційна в цьому плані", - каже ведучий.

Нагадаємо, що ведуча Катерина Осадча в шлюбі з ведучим Юрієм Горбуновим у 2017 році народився син Іван, а у 2021 році — син Данило. Раніше вони розповідали, що познайомились та закохались під час зйомок шоу "Голос Країни".

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