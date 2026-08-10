Ціни на дизель рухнули: як змінились цінники на АЗС
В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході ціни на пальне регулярно змінюються. Водночас останніми тижнями ціна на дизель стрімко падає
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 7 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 81,05 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-92 – 77,87 гривні за літр (-0,08 гривні);
- дизпальне – 92,64 гривні за літр (-0,06 гривні);
- автогаз – 43,64 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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