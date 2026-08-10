У Херсоні після ворожих авіаударів виникли перебої з водою та світлом

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У Херсоні внаслідок російських авіаційних ударів увечері 10 серпня фіксують перебої з електро- і водопостачанням, частково знеструмлені три райони

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає RegioNews .

"Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади", - зазначив Шанько.

За його словами, внаслідок авіаударів перебої з електро- і водопостачанням спостерігаються по всьому місту.

Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський і Корабельний райони Херсона.

Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж 10 серпня внаслідок обстрілів одна людина загинула і чотири особи зазнали поранень.