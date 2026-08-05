Масована атака на Київ: у чотирьох районах ліквідували пожежі
У столиці рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок ворожого обстрілу в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
За уточненою інформацією, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 15 – постраждали.
До ліквідації наслідків залучались 680 рятувальників та 140 одиниць спецтехніки ДСНС.
Наразі надзвичайники продовжують розбирати та проливати зруйновані конструкції будівель.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі, зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.
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