В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка

Фото: GALKA.IF.UA

У міському озері Івано-Франківська 4 серпня виявили тіло чоловіка. На місце події прибули рятувальники, які дістали загиблого з води

Про це повідомило місцеве видання "Галка", передає RegioNews.

Після цього правоохоронці розпочали встановлення особи чоловіка та з'ясовують обставини його загибелі.

На місці працювали екстрені служби та поліцейські, які провели необхідні слідчі дії.

Наразі невідомо, як саме чоловік опинився у водоймі. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, в Івано-Франківську правоохоронці також встановлюють обставини загибелі 30-річного чоловіка, якого виявили без ознак життя біля багатоквартирного будинку на вулиці Тролейбусній. За попередніми даними правоохоронців, чоловік міг випасти з вікна квартири на четвертому поверсі.