Фото: ОВА

У ніч на 5 серпня російські війська завдали майже 20 ударів по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під прицілом окупантів опинилися три райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог бив по обласному центру, а також Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджена пожежна частина, виникла пожежа.

Загоряння через обстріли спалахнули й у Миколаївській та Покровській громадах Синельниківського району.

Крім того, росіяни поцілили по Верхівцевому Кам'янського району, де понівечили інфраструктуру.

На щастя, внаслідок усіх цих атак люди не постраждали.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 24 отримали поранення. У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі, зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.