ЗСУ за добу знешкодили ще 1130 російських окупантів
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 452 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1130 російських військових. Також знищили пʼять танків, пʼять бронемашин, 65 артилерійських систем, дві РСЗЧ, два засоби ППО та 449 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої уразили два радіолокаційні об'єкти російських військ.
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