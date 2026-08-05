Акторка Наталка Денисенко опинилась у лікарні через уколи краси

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Акторка Наталка Денисенко раптово потрапила до лікарні. Тепер вона пояснила, що із нею сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Виявилось, самопочуття акторки погіршилось після "ін'єкцій краси". За її словами, останні дні стали для неї справжнім випробуванням. Наразі акторці вже краще і вона йде на поправку.

Наталка Денисенко також одразу наголосила, що її майстер не у чому не винна, і це просто була така реакція її організма.

"Хоча працювала весь день на зйомках, але настрій супер і по фізичному стану вже набагато легше! Обовʼязково опишу свою історію, з побочкою від "інʼєкції краси". Одразу скажу, що моя косметологиня не винна. Так відреагувало моє тіло через стреси", - каже Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина.