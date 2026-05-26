Інвалідність та довідки для ухилянтів: СБУ викрила масштабний "бізнес"

СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів

У Київській області затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря. Вони організували схему з оформленням "стаціонару". Також вони видавали ухилянтам підроблені висновки про інвалідність. До схеми вони залучили завідувача медичного закладу з Миколаївщини, завідуючу неврологічного відділення місцевого медичного закладу та свого знайомого як посередника.

У Дніпропетровській області викрили адвоката. Він обіцяв чоловікам позачергове зняття з військового обліку на підставі фіктивних документів про погане здоров’я. Зокрема, одному з клієнтів він погрожував "здати" його ТЦК, якщо той не виплатить повну суму хабаря.

У Запоріжжі викрили керівницю фармацевтичної компанії, яка продавала військовозобов’язаним фейкові висновки про інвалідність, щоб виїхати за кордон.

На Хмельниччині викрито організаторку підпільної нарколабораторії. Виявилось, жінка також організувала схему ухилення від мобілізації. Вона пропонувала чоловікам доправити їх до Одеси, а потім звідти провести до сусідньої країни через лісові масиви.

У Рівненській області затримано жителя Сарненського району, який разом зі своїм знайомим з Києва переправляли військовозобов’язаних за межі України в обхід контрольно-пропускних постів.

Тепер організаторам схем загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.