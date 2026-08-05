Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді до лікарень із гострою реакцією на стрес та пораненнями звернулися четверо дітей віком 2, 3, 9 і 17 років, а також дві жінки (30 та 39 років), які постраждали під час нічного удару КАБами 4 серпня. Крім того, по меддопомогу звернувся 49-річний чоловік, травмований через влучання БпЛА ще 2 серпня.

У Конотопській громаді внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок поранення отримали чоловік та жінка 57 років.

У Тростянецькій громаді через удари дронів поранені двоє чоловіків віком 44 та 63 роки.

У Ямпільській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 64-річний чоловік.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1052 удари по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей отримали поранення.