На Сумщині через російські обстріли травмовано 12 людей, зокрема 4 дітей
Протягом минулої доби російські війська завдали 121 удар по 27 населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак поранені 12 цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді до лікарень із гострою реакцією на стрес та пораненнями звернулися четверо дітей віком 2, 3, 9 і 17 років, а також дві жінки (30 та 39 років), які постраждали під час нічного удару КАБами 4 серпня. Крім того, по меддопомогу звернувся 49-річний чоловік, травмований через влучання БпЛА ще 2 серпня.
У Конотопській громаді внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок поранення отримали чоловік та жінка 57 років.
У Тростянецькій громаді через удари дронів поранені двоє чоловіків віком 44 та 63 роки.
У Ямпільській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 64-річний чоловік.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1052 удари по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей отримали поранення.