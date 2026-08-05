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05 серпня 2026, 01:55

"Мені прописали їх лікарі": шоумен Дмитро Коляденко зізнався про здоров'я

05 серпня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Шоумен Дмитро Коляденко відверто розповів, як останнім часом змінилось його здоров'я. Виявилось, що його аксесуар тепер став для нього необхідністю

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Роками Дмитро Коляденко носив окуляри. Цей аксесуар став його візитівкою. Проте тепер виявилось, що лікарі вже прописали шоумену носити справжні окуляри, не просто для стилю. Сам Коляденко висловив свої емоції.

"Не думав, що Так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, в 55 років! Мені прописали їх лікарі. Сказали: "Треба"… І привіт, Діпрессія", - каже шоумен.

Нагадаємо, раніше хореограф казав про те, що він хоче знайти кохану людину. За його словами, він хоче турбуватися про когось. При цьому Коляденко зізнався, що в його житті було лише дві "рокові жінки": колишня дружина Олена та співачка Ірина Білик.

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