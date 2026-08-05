Фото: ДСНС

У Броварському районі Київщини триває ліквідація наслідків нічної комбінованої атаки росіян по логістичній інфраструктурі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих.

Зазначається, що під час масованого обстрілу рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупиняли, а пасажирів та персонал евакуйовували в укриття.

"Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку", – йдеться у повідомленні.

За оновленою інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів на семи локаціях.