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05 серпня 2026, 07:07

Росія атакувала Київ балістикою: масштабні пожежі, одна загибла та 24 постраждалих

05 серпня 2026, 07:07
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Фото: ДСНС Києва
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У ніч на 5 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 24 отримали поранення

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає RegioNews.

За останніми даними станом на 06:05, внаслідок російського ракетного удару загинула одна жінка, а кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі, зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.

Перші потужні вибухи пролунали в місті близько 00:20, згодом мешканці столиці почули ще щонайменше десять вибухів.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, перші влучання були зафіксовані в Оболонському районі.

Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок атаки загорілися складські приміщення в Оболонському, Деснянському та Святошинському районах. На місця подій оперативно прибули екстрені служби.

Близько 01:15 російські війська завдали повторного удару. У Голосіївському районі було зруйновано приватний житловий будинок, під завалами розпочали пошук людей.

Також у Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю стався витік аміаку через пошкодження ємності, що містила близько 300 літрів речовини. Рятувальники оперативно локалізували витік, наголосивши, що загрози для населення немає.

Під час ліквідації наслідків повторних вибухів було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги, а його водій отримав поранення.

На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня росіяни завдали удару по території Запорізької обласної дитячої лікарні. Обійшлося без постраждалих. У медзакладі понівечило фасад та вікна.

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