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05 серпня 2026, 07:35

Росія завдала понад тисячу ударів по Запорізькій області: двоє людей поранені

05 серпня 2026, 07:35
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби російські окупаційні війська завдали 1052 удари по 50 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей отримали поранення.

Російські війська здійснили 14 авіаційних ударів по населених пунктах області. Також зафіксовано 757 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Окрім цього, ворог двічі обстріляв область із реактивних систем залпового вогню. Ще 279 артилерійських ударів було завдано по прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Наразі надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та транспортних засобів.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 27 отримали поранення.

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