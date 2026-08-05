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05 серпня 2026, 07:19

Масований удар РФ по Київщині: 14 загиблих, триває ліквідація наслідків атаки

05 серпня 2026, 07:19
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Фото: ДСНС Київщини
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У ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 27 отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів на семи локаціях: чотирьох – у Броварському районі, двох – у Бучанському та одній – у Фастівському.

У Броварському районі через ворожі удари виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств рятувальники ліквідували пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває гасіння пожежі складської будівлі в селі Чайки. Водночас у селі Софіївська Борщагівка надзвичайники вже ліквідували пожежу на території логістичного підприємства.

Повітряна тривога в Київській області триває. Рятувальники працюють в умовах підвищеної небезпеки через загрозу повторних російських ударів.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 24 отримали поранення. У кількох районах столиці виникли масштабні пожежі, зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель.

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