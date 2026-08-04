Дизель зростає в ціні безупинно: як змінились цінники на АЗС

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В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та інших факторів регулярно змінюються ціни на АЗС. Стало відомо, яка зараз вартість на пальне

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 4 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 81,25 гривні за літр (без змін);

бензин А-92 – 77,89 гривні за літр (+0,08 гривні);

дизпальне – 92,84 гривні за літр (+0,25 гривні);

автогаз – 43,66 гривні за літр (+0,04 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.