На Тернопільщині 18-річна дівчина напала на неповнолітнього

Фото: Національна поліція

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом конфлікту з постраждалим неповнолітнім

Про це повідомила поліція області та видання Варта.

У Тернопільській області до начальника сектору ювенальної превенції районного управління звернулися очевидці та повідомили про інцидент у місті Копичинці.

За їхніми словами, неподалік одного з громадських закладів дівчина напала на неповнолітнього хлопця, завдаючи йому ударів руками та ногами.

Потерпілим виявився 15-річний місцевий школяр. Нападницею – 18-річна жителька одного з сіл громади.

Хлопця направили на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та ступеня тілесних ушкоджень. За фактом події триває досудове розслідування.

У разі доведення вини дівчині може загрожувати штраф до 850 грн, громадські роботи строком до 200 годин або виправні роботи строком до 1 року.

Нагадаємо, 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

