У Львові чоловік жорстоко побив іноземця – потерпілий у лікарні

У Львові правоохоронці викрили та затримали чоловіка, який жорстоко побив іноземця. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 травня близько 19:00 на вулиці Кубійовича. До поліції надійшло повідомлення про побиття чоловіка на вулиці.

За попередніми даними, між 30-річним іноземцем та 29-річним жителем Дніпропетровської області виник раптовий конфлікт. Під час сварки нападник завдав потерпілому численних ударів руками та ногами в область голови, після чого втік з місця події.

Постраждалого було госпіталізовано до медичного закладу.

Завдяки аналізу записів камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина" правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

