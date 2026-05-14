14 травня 2026, 12:44

На Дніпропетровщині група осіб напала на двох братів, один у тяжкому стані

Скриншот із відео
На Дніпропетровщині розгорається скандал довкола жорстокого нападу на двох братів у селищі Кринички

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на звернення сторони потерпілих у соціальних мережах, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 травня. За даними родичів, група осіб різного віку напала на двох братів, один із яких є неповнолітнім, коли вони поверталися додому.

Як стверджує сестра потерпілих, конфлікт виник раптово. Нападники нібито вигукували заклики до побиття, після чого почали жорстоку розправу.

Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік. У нього діагностовано перелом носа зі зміщенням та перелом лицевої кістки, втрату чотирьох зубів (ще чотири потребують видалення), а також численні забої. Потерпілого госпіталізовано, він переніс оперативне втручання, попереду – подальше лікування.

На відео, що поширюється в мережі, зафіксовано момент побиття, під час якого потерпілий просить припинити насильство.

Родичі заявляють про можливу бездіяльність правоохоронців та стверджують, що заяву поліція прийняла лише з другого разу. Також вони повідомляють про заяви з боку родини ймовірних нападників.

У зв’язку з цим сторона потерпілих звернулася до прокуратури з вимогою перевірити дії правоохоронців.

Нагадаємо, 14 травня у Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі. Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, йому надають необхідну допомогу.

Раніше 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

Читайте також: Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання

