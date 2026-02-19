В Україні з'явиться Нацкомісія з питань психічного здоров'я: усі деталі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Національної комісії з питань психічного здоров’я та затвердив її Статут

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Нацкомісія буде постійно діючим колегіальним органом при уряді, що координуватиме політику у сфері психічного здоров'я, сприятиме інтеграції відповідних послуг у різні сфери життя та формуванню цілісної державної політики з урахуванням потреб людей.

До складу комісії увійдуть 24 члени: більшість працюватиме на постійній основі, інші – як представники ключових органів влади. Персональний склад затверджує уряд.

Серед ключових завдань – розвиток професійних стандартів та підвищення якості послуг у сфері психічного здоров’я, ведення Державного реєстру саморегульованих організацій та Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.

МОЗ підкреслює, що створення комісії є важливим кроком для системного розвитку галузі. Наступним етапом стане відкритий конкурс на членство в Нацкомісії та надання їй повноважень для координації політики та впровадження системи сертифікації фахівців.

Як відомо, в 2025 році базову психологічну підтримку на первинній ланці отримали близько 276 тисяч пацієнтів. Наразі в Україні працює 196 центрів ментального здоров'я.

Нагадаємо, майже половина українців мають високий рівень стресу. Про це свідчать результати опитування, проведеного в рамках програми ментального здоров’я "Ти як?". Найбільш вразливими категоріями є діти, підлітки та молодь.